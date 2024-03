कई राज्यों से सिंगोड़ी समाधि स्थल पर मत्था टेकने पहुंचे कबीरपंथी

सिंगोडी में शनिवार को रंगपंचमी के अवसर पर सुरुती सनेही नाम साहेब के जीवित समाधि स्थल पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। भक्तों ने मत्था टेका व सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। महाराष्ट्र ,छत्तीसगढ़, बिहार राजस्थान ,यूपी ,दिल्ली सहित व अन्य प्रदेशों से कबीर पंथ के अनुयायी पहुंचे। मन्नत पूर्ण होने पर नारियल, गुड़ का प्रसाद बजन भर सिरनी अर्पित की।

Kabir devotees arrived from many states to pay obeisance at Singodi Samadhi site.