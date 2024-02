बीजेपी में जाने की बजाए राजनीति से सन्यास लेंगे कमलनाथ! छिंदवाड़ा में दिया बड़ा बयान

बीजेपी में जाने की बजाए राजनीति से सन्यास लेंगे कमलनाथ! छिंदवाड़ा में दिया बड़ा बयान

छिंदवाड़ाPublished: Feb 28, 2024 07:19:48 pm Submitted by: deepak deewan

Kamal Nath statement in Chhindwara on taking retirement and BJP उन्होंने राजनैतिक सन्यास की ओर इशारा करते हुए साफ शब्दों में कहा— मैं विदा होने के लिए तैयार हूं...

राजनैतिक सन्यास की ओर इशारा

छिंदवाड़ा. एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ की बीजेपी में जाने की अटकलें लगाई जा रहीं थीं। वे कई दिनों तक दिल्ली में रहने के बाद मंगलवार को छिंदवाड़ा आए और भाजपा में जाने की अटकलों पर बोले- मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। बुधवार को कमलनाथ का एक और बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने राजनैतिक सन्यास की ओर इशारा करते हुए साफ शब्दों में कहा— मैं विदा होने के लिए तैयार हूं...

चांद में कार्यकर्ता सम्मेलन में भावुक हुए कमलनाथ 28 फरवरी को कमलनाथ सुबह हर्रई पहुंचे और यहां के मानसाता लॉन में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में सम्मिलित हुए। इसके बाद वे चौरई विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने के लिए चांद पहुंचे। यहां के महावीर लॉन में कार्यकर्ताओं के बीच कमलनाथ भावुक हो उठे। यहां कमलनाथ ने कहा— मैं विदाई के लिए तैयार हूं। मुझे आपने बहुत प्यार दिया है। मैं खुद को थोपना नहीं चाहता... चांद में ब्लाक कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में कमलनाथ kamalnath ने कहा कि यदि आप मुझे विदा करना चाहते हैं तो ये आपका मन, आपकी मंशा है। कमलनाथ को विदा करने की मर्जी है तो मैं खुद को थोपूंगा नहीं, मैं इसके लिए तैयार हूं। इससे पहले पांच दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा chhindwara पहुंचे कमलनाथ ने पत्रकारों से चर्चा की। प्रदेश की भाजपा सरकार के लगातार कर्ज लिए जाने के प्रश्न पर कहा कि पूरा प्रदेश कर्ज से चल रहा है, यह बात किसी से छिपी नहीं है। ओलावृष्टि से प्रभावित हुई रबी की फसलों को लेकर उन्होंने कहा कि भोपाल पहुंचते ही वे इस विषय पर मुख्यमंत्री से चर्चा कर किसानों के हित में अविलम्ब निर्णय लेने को कहेंगे। लोकसभा की तैयारी

उन्होंने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस में प्रत्याशियों के नामों पर मंथन हो रहा है। जल्द ही उम्मीदवारी पर अंतिम निर्णय लेकर नाम घोषित किए जाएंगे। भाजपा में जाने की अटकलों पर बोले- मैंने कभी नहीं कहा

भाजपा में प्रवेश की चल रही अटकलों के प्रश्न पर कमलनाथ ने कहा कि ये मीडिया की कह रहा है। मैंने अपने मुंह से कभी यह बात नहीं कही है। कोई इशारा हुआ तो मीडिया खबर चलाता है। ये खबरें चलाना बंद करो। इसका खंडन भी मीडिया ही करे। पढ़ना जारी रखे