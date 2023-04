कमलनाथ प्रदेश में व्यस्त रहेंगे, छिंदवाड़ा में कार्यकर्ताओं को सौंपी चुनाव की जिम्मेदारी

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ व सांसद नकुलनाथ तीन दिवसीय दौरे के दूसरे दिन रविवार को प्रधानघोघरी के ग्राम बुढेना पहुंचे। यहां आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में कमलनाथ ने कहा कि अब आपका क्षेत्र आपको देखना है। प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मेरी व्यस्तता के कारण आप यह जिम्मेदारी आसानी से उठाएंगे।

Kamal Nath will be busy in the state, the responsibility of election entrusted to the workers in Chhindwara