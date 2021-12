सुख -शांति के लिए मन और वाणी पर रखें संयम

कबीर चौरा संतोष आश्रम में बुधवार से तीन दिवसीय सत्संग शुरू हुआ। सत्संग में धर्मेंद्र साहेब ने मन की अवस्था, सुख-दुख की परिभाषा और आत्मचिंतन पर विचार रखे। उन्होंने कहा कि आज हर व्यक्ति सुख-शांति, मन की प्रसन्नता चाहता है । वह इस के लिए बाहर भटक रहा है। जितना वह सुख-शांति व मन की प्रसन्नता के करीब जाना चाहता है । वह उससे उतनी ही गति से दूर जा रही है। उन्होंने कहा मनुष्य इसका कारण खोजने की बजाए भौतिक चीजों को अपना रहा है।

छिन्दवाड़ा/सौंसर. नगर के वार्ड आठ स्थित सद्गुरू कबीर चौरा संतोष आश्रम में बुधवार से तीन दिवसीय कबीर सत्संग शुरू हुआ। संतोष आश्रम सेवा समिति के इस आयोजन में सद्गुरू धर्मेंद्र साहेब सहित संत आए हुए हैं। आश्रम संस्थापक संतोष साहेब, आश्रम के अध्यक्ष संत महेश साहेब ने सत्संग आयोजन की जानकारी दी । सत्संग में प्रयागराज से आए चिंतक धर्मेंद्र साहेब ने मन की अवस्था, सुख-दुख की परिभाषा और आत्मचिंतन पर विचार रखे। उन्होंने कहा कि आज हर व्यक्ति सुख-शांति, मन की प्रसन्नता चाहता है । वह इस के लिए बाहर भटक रहा है। जितना वह सुख-शांति व मन की प्रसन्नता के करीब जाना चाहता है । वह उससे उतनी ही गति से दूर जा रही है। उन्होंने कहा मनुष्य इसका कारण खोजने की बजाए भौतिक चीजों को अपना रहा है। जबकि सुख-शांति व मन की प्रसन्नता उसके भीतर ही है। उसे पहचाने बगैर वह भौतिक चीजों में उसे ढूंढ रहा है। मनुष्य से यही भूल हो रही है और वह उसे सुधारने की प्रयत्न नहीं कर रहा है। धर्मेंद्र साहेब ने कहा हमारा मन चंचल है। विकारों से भरा है। हम चाहते हैं कि हमें परमात्मा मिल जाए ,लेकिन वह मिलता नहीं है। उन्होंने कहा कि मन के साथ वाणी पर भी सयंम होगा तो ही सुख- शांति व मन की प्रसन्नता मिल सकेगी। मन सयंमित है तो फिर भगवान की भी आवश्यकता नहीं है। हमेशा सकरात्मक सोचें, समाज में समता, समानता,बंधुत्व, एकता, सद्भावना, न्याय, सामाजिक समरसता व सबके मंगल के लिए काम करें। कबीर सत्संग का समापन 24 दिसंबर को होगा।

Keep restraint on mind and speech for happiness and peace