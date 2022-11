कॉलेज स्टूडेंट को सलाह-इच्छाएं सीमित रखें, अपराध को करती हैं मजबूर

शासकीय महाविद्यालय में तहसील विधिक सेवा समिति की ओर से विधिक सहायता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला न्यायाधीश सोमप्रभा चौहान ने छात्र -छात्राओं को मोटर व्हीकल एक्ट, पॉक्सो एक्ट, साइबर क्राइम, घरेलू हिंसा, आईपीसी की धाराओं की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। साथ ही समझाइश दी कि अपने अधिकारों का गलत उपयोग नहीं करें। कानून का सम्मान करें। इच्छाओं को सीमित रखें । इच्छाएं इंसान को गलत काम या अपराध करने पर मजबूर कर देती है।

