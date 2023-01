खेड़ापति मंदिर दमका , २२ से मचेगी कथा,गरबा व जागरण की धूम

मां खेड़ापति मंदिर चांदामेटा में सहस्त्र चंडी महायज्ञ की व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। 22 से 30 जनवरी तक चलने वाले कार्यक्रम में कार्यक्रम में गरबा, देवी जागरण, जस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। पूरे मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है।

Khedapati temple rocked, story, Garba and Jagran will be celebrated from 22