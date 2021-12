ग्राम दिलावर मोहगांव के प्राथमिक शाला में मंगलवार को विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन में खीर पूरी एवं सब्जी परोसी गई। काफी अर्से बाद स्कूल खुलने पर मध्याह्न भोजन में खीर पूरी पाकर बच्चे खुश नजर आए।

Kheer found in the mid-day meal, the faces of the children blossomed