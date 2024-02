Budget: जानिए कॉर्न सिटी के व्यापारी क्या चाहते हैं प्रदेश की भाजपा सरकार से

- प्रदेश के बजट में मक्का हब बन चुके छिंदवाड़ा को मिले विशेष स्थान

- उद्योग होंगे स्थापित तो किसान, व्यापारी, युवा सभी को एक साथ होगा फायदा

Know what the traders of Corn City want from the BJP government