Agricultural News: जानिए किसान खुले में क्यों हैं रखते उपज, मिलता है लाखों का फायदा

- मंडी शेड खाली रहने के बावजूद खुले में उपज ढेर कर देते हैं किसान

छिंदवाड़ा। कृषि उपज मंडी कुसमेली में ज्यादातर किसान अपनी उपज खुले में ढेर करना पसंद करते हैं। यह हम नहीं कहते हैं यह मंडी प्रबंधन का कहना है। मंडी प्रबंधन का मानना है कि किसान अपनी उपज के अधिक दाम के लिए शेड खाली रहने के बावजूद खुले परिसर में ही अपनी उपज ढेर करना पसंद करते हैं, ताकि उनके गेहूं या मक्का में धूप से अधिक चमक दिखे और नीलामी में अधिक से अधिक दाम मिलें।

वहीं व्यापारियों का कहना है कि किसान अपने साथ कई साथी किसानों की भी उपज तौलकर ले आते हैं, उन्हें भी एक करने की मंशा से खुले प्रांगण में ही ढेर करना पसंद करते हैं। यहां यह भी एक नियम है कि खुले प्रांगण में पहले बोली लगती है। इसी वजह से किसान खुले परिसर में उपज रखना अधिक फायदेमंद मानते हैं। जबकि ज्यादातर मामलों में शेड में जगह नहीं मिलने के बाद ही किसान मौसम के हिसाब से असुरक्षित खुले प्रांगण में अपनी उपज ढेर करते हैं। इस संबंध में किसान, तुलावटी, हम्माल, व्यापारी एवं मंडी प्रशासन की अपनी अलग अलग राय पत्रिका से साझा की है। व्यापारी, उपज खरीदते हैं। फिर वही उपज अगले दिन तक शेड में जमा रहती है। शेड में जगह नहीं मिलती है तो अगले दिन मंडी पहुंचने वाले दूसरे किसान अपनी उपज बेचने के लिए खुले परिसर में ही ढेर कर देते हैं।

नरेश ठाकुर, किसान प्रतिनिधि



मंडी में अवकाश के बाद किसान की उपज शेड से नीलाम होती है। बाद में तौल के बाद वह व्यापारी की उपज अक्सर छल्लियों में वहीं जम जाती है, अगले दिन नए किसान को जगह नहीं मिलती तो बाहर ढेर करना पड़ता है।

अनिल उइके हम्माल प्रतिनिधि यह मंडी प्रबंधन की लापरवाही है कि समय पर शेड से कई बार उपज का उठाव नहीं होता और किसान अपनी मर्जी से कहीं भी उपज को ढेर करते हैं। प्रबंधन सख्त हो जाए तो ज्यादातर किसानों की उपज शेड से ही नीलाम हो।

प्रतीक शुक्ला, व्यापारी प्रतिनिधि मंडी कर्मचारी उपज के लाने के दौरान मौके पर मौजूद नहीं रहते। मंडी प्रांगण प्रभारी नियुक्त होने के बावजूद किसान अपनी मर्जी से उपज कहीं भी ढेर कर देते हैं। इसका एक कारण शेड में समय पर माल उठाव नहीं होना भी है।

सुनील डेहरिया, तुलावटी प्रतिनिधि धूप में मक्का एवं गेहूं दोनों की चमक बढ़ जाती है। इसलिए ज्यादातर किसान शेड की तुलना में खुले प्रांगण में ढेर करना अधिक पसंद करते हैं। वैसे शेड से उठाव के लिए व्यापारियों को नोटिस दिया जाता है। कभी कभी समय पर उठाव नहीं हो पाता है। ज्यादातर समय शेड 50 फीसद खाली ही रहते हैं।

