वन नेशन -वन राशन कार्ड के लिए केवायसी जरूरी

छिन्दवाड़ा/ जुन्नारदेव. वन नेशन -वन राशन कार्ड योजना का लाभ तभी मिलेगा जब हितग्राही उचित मूल्य दुकान पर जा कर आधार से केवायसी कराएंगे। कराना अनिवार्य है। इसके बाद हितग्राहियों को देश के किसी हिस्से में राशन की दुकान पर खाद्यान्न मिल सकेगा।कनिष्ठ खाद्य आपूर्ति अधिकारी नागेश्वर श्रीवास ने बताया कि वन नेशन वन राशनकार्ड की योजना में लाभान्वित हितग्राहियों को किसी भी स्थान से खाद्यान्न लेने की सुविधा सरकार ने दी है। सरकार ने हितग्राहियों के आधार केवाईसी करवाने के निर्देश दिए हैं। शासकीय और प्रायवेट उपभोक्ता भंडार में आधार केवाइसी करने के लिए दुकानदारों को आदेश जारी किया गया है। पंजीयन: गेहूं उपार्जन के लिए अब तक दो हजार किसानों ने पंजीयन कराया है। पहले पंजीयन के लिए सुबह 9 से रात के 9 बजे तक पोर्टल खुला रखा जा रहा था। अब पोर्टल पर 24 घंटे पंजीयन की सुविधा दी जा रही है। किसानों को एक आधार पर एक मोबाइल नं एक अकाउंट पर एक ही पंजीयन स्वीकार किया जा रहा है। गिरदावरी अपलोड कर दी गई है। जिससे किसानों को पोर्टल पर पंजीयन करने में अब दिक्कत कम हो गर्ई है। पांच फ रवरी से पंजीयन की शुुरूआत हुई थी। पांच मार्च अंतिम तिथि है। पिछले साल लगभग 3400 किसानों ने पंजीयन कराया था। अगले पांच दिनों में डेढ़ हजार किसानों के पंजीयन होने की उम्मीद है। दूसरी ओर किसानों का कहना है कि इस बार नए नियम कायदों की वजह से पंजीकरण कराने में परेशानी हो रही है। सरकार नियमों के सरलीकरण की बजाय कायदे -कानूनों के मकडज़ाल में उलझा रही है। खाद्य निरीक्षक राघवेन्द्र सिंह ने बताया गेहूं पंजीयन सहकारी सोसायटी सहित मोबाइल एप पर किया जा सकता है।

KYC required for One Nation One Ration Card