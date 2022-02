लापरवाही से मजदूर की मौत ,अब जिम्मेदारी से पीछे हट रहे

पेंच क्षेत्र की बंद भूमिगत कोयला खदान ठेसगोरा से बैंकर का लोहा काटने के दौरान गिरे मजदूर की मौत का मामला तूल पकडता जा रहा है। प्रबंधन इसे अनाधि कार्य बता रहा है वहीं जनप्रतिनिधि और श्रमिक संगठन प्रबंधन और ठेकेदार की लापरवाही बताते हुए कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पीडित परिवार को प्रावधान के अंर्तगत मुआवजा, रोजगार एवं अन्य सामाजिक सुविधाएं प्रदान की जाए। शनिवार को विधायक सोहन वाल्मीकि के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक को संबोधित ज्ञापन थाना प्रभारी तथा पेंच महाप्रबंधक को सौंपा गया।

छिन्दवाड़ा/परासिया. पेंच क्षेत्र की बंद भूमिगत कोयला खदान ठेसगोरा से बैंकर का लोहा काटने के दौरान उंचाई से गिरे मजदूर की मौत का मामला तूल पकडते जा रहा है। प्रबंधन इसे अनाधि कार्य बता रहा है वहीं जनप्रतिनिधि और श्रमिक संगठन प्रबंधन और ठेकेदार की लापरवाही बताते हुए कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। शनिवार को विधायक सोहन वाल्मीकि के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक को संबोधित ज्ञापन थाना प्रभारी तथा पेंच महाप्रबंधक को सौंपा गया। ज्ञापन में कहा पेंच क्षेत्र की वर्ष 2015 से बन्द ठिसगोरा खदान में तीन फरवरी के प्रथम पाली में प्रबन्धन द्वारा बैंकर से लोहा काटने का कार्य करवाया जा रहा था जिसमें कार्यरत ठेकेदारी कामगार बहादुर वर्मा (55) की गिरने के कारण मौत हो गई। जिसका कारण प्रबन्धन की सुरक्षा अव्यवस्था और बिना सुपरवाइजरी स्टाफ की देख-रेख में असुरक्षित तरीके से कार्य कराना रहा है। घटना की जिम्मेदारी वेकोलि क्षेत्रीय व उपक्षेत्रीय प्रबन्धन तथा ठेकेदार की है। कामगार की मृत्यु का कारण प्रबन्धन की लापरवाही है। जांच कर दुर्घटना के दोषी पर कार्रवाई की जाए। पीडित परिवार को प्रावधान के अंर्तगत मुआवजा, रोजगार एवं अन्य सामाजिक सुविधाएं प्रदान की जाए। आत्महत्या मामले में पूछताछ - बोथिया में शुक्रवार को दूधमुंही बेटी को लेकर कुएं में कूदकर आत्महत्या की हृदय विदारक घटना की शनिवार को भी चर्चा रही। लोग समझ नहीं पा रहे कि प्रियंका पराडक़र (24) ने बच्ची को लेकर आत्महत्या किस वजह से की। पुलिस दो दिन में गांव के दर्जन भर से अधिक लोगों से अलग-अलग चर्चा कर चुकी है। परिजन से भी बात की गई। अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। पुलिस जांच में जुटी हुई है।

Laborer dies due to negligence, now backing down from responsibility