नेताओं को समझाइश स्टेशन परिसर में रेलवे के कानूनों का करें पालन

आरपीएफ (रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स) के आमला थाना प्रभारी राजेश बनकर कांग्रेस के धरना प्रदर्शन स्थल तीन शेर चौक पहुंचे व आंदोलनकारियों से बातचीत की।उन्होंने रेलवे स्टेशन पर ज्ञापन सौंपने के दौरान रेलवे एक्ट का पालन करने की बात कही। पिछले दिनों बिना अनुमति के कांग्रेस कार्यकर्ता रेलवे स्टेशन पर पहुंचे व नारेबाजी की।

Leaders were advised to follow the railway laws in the station premises