पांच साल से सरकारी पाइप लाइन से रिसाव , घर को खतरा

इकलेहरा बस स्टैंड निवासी अशोक कुमार साहू पिछले पांच वर्षों से घर में रिसकर आ रहे पानी और सीलन से परेशान हैं। एसडीएम को लिखे पत्र में उन्होंने बताया है कि उनके घर के पास से पीएचई की मेन पाइपलाइन गई है। इसमे लीकेज होने से कमरों की दीवार और फर्श में सीलन बनी रहती है।

Leakage from government pipeline for five years, threat to house