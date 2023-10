मजदूरी छोड़, खेती-बाड़ी को अपनाया तो दोगुनी हो गई आय

तिगांव के किसान साहेबराव ढोमने की मेहनत की हर कोई प्रशंसा कर रहा है। साहेबराव ने मजदूरी छोड़ अपने खेत में किसानी करने का संकल्प लिया और एक एकड़ खेत में चार फसलें लगाकर आय को दुगुना कर लिया।

If you leave labor and take up farming, your income will double.