काम- धंधा छोड़ कर आते हैं, मुंह चिढ़ाता है ताला

छिन्दवाड़ा/लिंगा. सरोरा के लोगों ने आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायत भवन सप्ताह में कभी-कभार ही खुलता है। किशोर वाडिवा ने बताया जरूरत पडऩे पर ग्रामीण गांव में ही निवासरत सहायक सचिव के घर जाते हैं। तब ग्राम पंचायत कार्यालय का ताला खोला जाता है। सचिव कभी -कभार ही आते हैं। ग्राम के दूजे धुर्वे ने बताया पंचायत हफ्ते मे एक-दो बार ही खुलती है। सरपंच -सचिव कब आते हैं पता ही नहीं चल पाता। पंचायत स्तर पर जनसुनवाई भी नहीं होती। ग्रामीणों ने बताया की राशन कार्ड, समग्र आईडी व वृद्धा पेंशन संबंधित कागजी कामकाज अधूरे है। अक्सर पंचायत भवन बंद होने की वजह से शासन की योजनाओं की जानकारी भी नहीं मिलती और उन्हें लाभ से वंचित रहना पड़ता है। छोटे-मोटे काम के लिए जनपद कार्यालय मोहखेड़ के चक्कर काटने पड़ते हैं। ग्राम में कई विकास कार्य लंबे समय से अधूरे पड़े है। एक ओर स्वच्छता अभियान चलाया जाता है, लेकिन पंचायत भवन सरोरा के आसपास गंदगी के ढेर लगे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से पंचायत भवन को नियमित खुलवाने की मांग की है। इधर ग्राम लांघा मार्ग पर खैरीपेका जलाशय के पास अधूरी पुलिया ने राहगीरों का आना-जाना मुश्किल कर दिया है। हर दिन दो से तीन लोग इस पुलिया के सर्विस रोड पर फि सलकर गिर रहे है। जब भी बारिश होती है पुलिया से आवागमन बंद हो जाता है।ग्रामीणों को तेज बारिश में सडक़ किनारे खड़ा रहना पड़ता है। घंटों जाम नहीं खुलता। गांव वाले फिर भी यहां वहां से चले जाते है, पर महाराष्ट्र से जिले की ओर आने वाले दुपहिया वाहन चालकों को परेशानी होती है। लांघा के मधुकर दुर्वे ने बताया कि बुधवार सुबह तीन घंटे तक पुलिया के पास पानी बहने से आवागमन बंद रहा। खापा के गणपति आगरे का कहना है कि सर्विस रोड बहुत संकरी है। दुपहिया वाहन चालकों बहुत संभलकर निकलते हैं। चौपहिया वाहनों का आवागमन तो बिल्कुल बंद है। महाराष्ट्र से आने वाले बड़े वाहनों को मालेगांव पारडी होते हुए लंबा सफ र तय करना मजबूरी बन चुका है।

