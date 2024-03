फिर आबादी की ओर लौट आया तेंदुआ, बछड़े का किया शिकार

नगर के निकट जाखीवाड़ा गांव में तेंदुए ने एक बछड़े का शिकार कर लिया। ग्रामीणों का कहना है कि शिकार उसी तेंदुए ने किया है, जिसने बीते दो माह में सायरा, निमनी, कढैय्या, काजलवाणी, रामपेठ, पलासपानी में कई मवेशियों को शिकार बनाया है। वन विभाग इसे पकड़ नहीं पाया है। विभाग का दावा था कि तेंदुआ जंगल में जा चुका है।

Leopard again returned towards the population, hunted the calf