पिंजरे में नहीं फंस रहा तेंदुआ, कैमरे से भी हुआ दूर

सौंसर के आसपास रामपेठ, बेरडी, सायरा,पलासपानी निमनी,रोहना व अन्य गांवों में मवेशियों का शिकार करने वाला तेंदुआ वन विभाग की मशक्कत के बाद भी पकड़ से दूर है। निमनी में बुधवार को लगाए पिंजरे में भी नहीं फंसा है। सीसीटी कै मरों में मूवमेंट नजर नहीं आया है।

Leopard is not getting trapped in the cage