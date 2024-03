आबादी के पास शावक के साथ घूम रही तेंदुआ

Submitted by:

गोढी वाढोना में रविवार को तेंदुए के हमले में एक युवक के घायल होने की घटना के बाद वन विभाग सतर्क हो गया है। विभाग के अमले को सोमवार को इलाके की गश्त के दौरान नर्मदा एग्रो कंपनी के पास तेंदुआ व उसके शावक के पगमार्क नजर आए। पंप चालक विजय शिरसाठ को सुबह 5 बजे तेंदुआ आबादी के पास नजर आया।

Leopard roaming with cub near the population