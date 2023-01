बातों से नहीं सेवा से दी सीख

Submitted by:

राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों ने उटेकाटा एवं खैरी में नालियों की सफाई की। साथ ही सोख्ते गड्ढे बनाकर सडक़ पर फैल रहे गंदे पानी को रोका। हैंडपंप के आसपास की सफाई की व प्राथमिक शाला के छात्र छात्राओं को हाथ धोने के सही तरीके बताए।

Lessons learned from service, not from words