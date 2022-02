कहीं वो फिर से पति के जीवन में नहीं आ जाए

लडक़ी की आयु कम होने से बारात लौट गई । बाद में बालिग होने पर युवती और युवक की अलग -अलग जगह शादी हो गई। अब युवक की पत्नी को डर है कि जहां यह पहले बारात ले कर गया था। वह लडक़ी कहीं इसकी जिन्दगी में नहीं आ जाए। पति का कहना है कि यह निराधार शक करती है।

छिन्दवाड़ा/परासिया . बेरोजगारी व शराब की लत से दाम्पत्य जीवन में बिखराव आ रहा है। परासिया के परिवार परामर्श केन्द्र में दम्पतियों के बीच झगड़े व विवाद के एक ही दिन में 12 प्रकरण आए। निराधार धारणा बना लेने का भी एक मामला सामने आया। एक प्रकरण में पति ने बताया कि उसकी पत्नी निजी क्षेत्र में काम करती है । वह बिना बताए बच्चों को लेकर चली गई है। पेशी में दोनों पक्ष उपस्थित हुए। पति ने बताया कि शादी के 19 वर्ष हो गए है। दो बेटी और एक बेटा है। पत्नी ने बताया कि पति की शराबखोरी और बेराजगारी से तंग आकर वह बच्चों को उनकी दादी के पास छोडक़र भोपाल काम की तलाश में चली गयी। पति द्वारा पत्नी और बच्चों को मारपीट करने की बात सामने आयी। पति जेसीबी चलाता था। शराब का आदी है। आरोप प्रत्यारोप के पश्चात अगली पेशी में पति ,मां -बेटे और दोनों बेटियां को भी उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। आदिवासी समाज का एक दिलचस्प प्रकरण भी आया। आवेदक ने बताया कि उसकी शादी ग्रामीण अंचल में होने वाली थी, लेकिन युवती की आयु कम होने के कारण बारात लौट गई। इसके बाद उसने एक अन्य युवती से शादी की। जिस युवती से पहले शादी होनी थी उसकी भी शादी हो गई है। पति का कहना था किपत्नी आशंकित रहती है कि जहां पहले शादी होनी थी वह युवती वापस नहीं आ जाए। सलाहकारों ने समझाइश दी कि जब उस समय शादी ही नहीं हुई थी तो वह क्यों आएगी। आवेदक को प्तनी सहित अगली पेशी में आने को कहा गया है। एक मामले में आवेदक पति ने बताया विवाह के 5 वर्ष हो गए संतान होने के बाद एक वर्ष से पत्नी मायके में रहती है और तलाक देने के लिए परेशान करती है। पत्नी ने कहा कि पति उसको खुश नहीं रखता तथा ध्यान नहीं देता है। पति ने छिन्दवाड़ा ले जाकर ड्यूटी लगाने की बात कही थी लेकिन शादी के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। कांउसलरों ने दोनों को समझाइश दी लेकिन पत्नी ने पति के साथ रहने से मना कर दिया। जबकि पति साथ में रहने को तैयार है।समझाइश की कोई गुंजाइश नहीं होने से उन्हें न्यायालय जाने की सलाह दी गयी।

lest she come again in husband's life