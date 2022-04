सोशल मीडिया पर झूठ भी चलता हैं,सतर्क रहें

पुलिस प्रशासन आगामी त्योहारों को लेकर सतर्क है। नागरिकों के साथ बैठक की जा रही है। असामाजिक तत्वों पर भी नजर है। गश्त बढ़ा दी गई है। मोहगांव में शांति समिति की बैठक में थाना प्रभारी खेलचंद पटले ने कहा डीजे साउंड का प्रयोग कम आवाज में करें। असामाजिक तत्व सोशल मीडिया से अफ वाह फैलाने का काम करते हैं। इनसे बचें। जिन गांवों में रामनवमी के जुलूस निकाले जाने हैं। वहां के लोग आवेदन थाना को दें। रूट के अनुसार जुलूस निकालें।जुलूस में अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा।

छिन्दवाड़ा/मोहगांव. पुलिस प्रशासन आगामी त्योहारों को लेकर सतर्क है। नागरिकों के साथ बैठक की जा रही है। असामाजिक तत्वों पर भी नजर है। गश्त बढ़ा दी गई है। मोहगांव में रामनवमी को लेकर शांति समिति की बैठक में थाना प्रभारी खेलचंद पटले ने कहा कोई गड़बड़ी हो तो उसकी सूचना तुरंत थाने को दें। डीजे साउंड का प्रयोग कम आवाज में करें। असामाजिक तत्व सोशल मीडिया से अफ वाह फैलाने का काम करते हैं। इनसे बचें। जिन गांवों में रामनवमी के जुलूस निकाले जाने हैं। वहां के लोग आवेदन थाना को दें। रूट के अनुसार जुलूस निकालें। इधर परासिया के जनपद सभाकक्ष में शनिवार को अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों की बैठक में नवरात्र, रमजान के मददेनजर चर्चा की गई। त्योहारों पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति बनाए रखने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए। धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थलों के आसपास की साफ सफाई अन्य व्यवस्थाओं के लिए नगर पालिका अधिकारियों को जवाबदारी सौंपी गई। जनप्रतिनिधियों ने विशेष रूप से जलआपूर्ति निर्बाध रखने के लिए कहा। जुलूस में अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा, मोडीफाइड सायलेंसर वाले दुपहिया वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बैठक में विधायक सोहन वाल्मीकि, एसडीएम मनोज प्रजापति, तहसीलदार प्रजोत बंसोड, मुख्य नपा अधिकारी डीपी खंडेलकर, भवानी मिश्रा, ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष नरेन्द्र विश्वकर्मा सहित हिंदू उत्सव समिति सदस्य सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। चौरई में मंदिरों और मस्जिदों के आसपास साफ. सफई रखने की बात कहीं, लेकिन बैठक में नगर परिषद का कोई प्रतिनिधि नहीं था। नवरात्र पर्व को लेकर रैली व शोभा यात्रा का रोड मैप तैयार किया गया। एसडीओपी ने रोड पर खड़े वाहनों को हटाने के निर्देश टी आई राजाराम दुबे को दिए । उन्होंने कहा कि सभी लोग शांति सौहार्द के साथ मिलजुल कर त्योहार मनाए।

