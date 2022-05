दूसरों के लिए पक्के मकान बनाने वाले झोंपड़े में रहने को मजबूर

दूसरों के लिए एक से बढ़ कर एक मकान बनाने में पसीना बहाने वाले असंगठित क्षेत्र के निर्माण श्रमिक (राज मिस्त्री) खुद कच्चे घरों में रहने को मजबूर है। कुछ के तो मकान ही नही होते। दूसरों के आशियाने बनाने के लिए वे एक शहर से दूसरे शहर भटकते रहते है। अपवाद स्वरुप कुछ ही हैं जो जैस-तैसे पक्का मकान बना लेते है, लेकिन अधिकतर बिना मकान के ही दुनिया को विदा कर जाते हैं। ऐसे उपेक्षितों के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने योजनाएं बना तो रखी है पर जानकारी के अभाव में इन्हें खास फायदा नहीं मिलता।

छिन्दवाड़ा/मारुड़. दूसरों के लिए एक से बढ़ कर एक मकान बनाने में पसीना बहाने वाले असंगठित क्षेत्र के निर्माण श्रमिक (राज मिस्त्री) खुद कच्चे घरों में रहने को मजबूर है। कुछ के तो मकान ही नही होते। दूसरों के आशियाने बनाने के लिए वे एक शहर से दूसरे शहर भटकते रहते है। अपवाद स्वरुप कुछ ही हैं जो जैस-तैसे पक्का मकान बना लेते है, लेकिन अधिकतर बिना मकान के ही दुनिया को विदा कर जाते हैं। योजनाओं का नहीं मिल पाता लाभ : ऐसे उपेक्षितों के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने योजनाएं बना तो रखी है पर जानकारी के अभाव में इन्हें खास फायदा नहीं मिलता। जबकि नव निर्माण में योगदान देने वाले असंगठित निर्माण क्षेत्र के राज मिस्त्रियों के लिए चिकित्सा, आवास एवं पेंशन योजना की अत्यंत आवश्यकता है। केन्द्र सरकार ने पेंशन योजना लागू की है लेकिन यह 18 से 40 वर्ष उम्र के श्रमिकों के लिए ही है।तहसील के दो हजार पंजीकृत असगंठित भवन एवं निर्माण क्षेत्र के राज मिस्त्रियों ने सरकार से मानधन देने की गुहार लगाई है। कमलेश नारनवरे का कहना है कि दिनों दिन बढ़ती महंगाई से परिवार चलाना भारी पड़ रहा है। सरकार मानधन के साथ टूल किट भी प्रदान करे। इधर मोहगांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया गया। भोपाल से मुख्यमंत्री के भाषण का सीधा प्रसारण किया गया। सिंगल क्लिक के माध्यम से राशि हितग्राही के खाते में जमा करा दी गई। प्रसारण के दौरान नगर परिषद अध्यक्ष सपना सुभाष कलंबे, उपाध्यक्ष मनीषा वाडबूदे, सीएमओ राजाराम वरठी , सांसद प्रतिनिधि सुभाष कलंबे , प्रधानमंत्री आवास योजना के ग्रेड 3 के संजय बोरकर, घनश्याम बघेल सतीश आमोदगरे, पार्षद सतीश कलंबे,कांतिलाल पराडकर, शरीफ खान अजहर अली, संजय तुमडाम, ज्ञानेश्वर बंसोड मौजूद थे।

