एक आंगनबाड़ी केंद्र पर मिला ताला व दूसरे में नहीं दिया जा रहा पोषाहार

ग्रामीण क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्रों में अनिमितताओं की शिकायतें जनपद पंचायत अध्यक्ष सरोज रघुवंशी तक पहुंच रही थी।

मंगलवार को जनपद अध्यक्ष निरीक्षण पर बांकानागनपुर पहुंची जहां आंगनबाड़ी केंद्र दो बंद मिला। निरीक्षण में पाया गया कि जब से नए शिक्षण सत्र की शुरुआत हुईं हैं तब से दोनों केंद्र में बच्चों को पोषण आहार मिला ही नहीं है बच्चों को जानबूझकर पोषण आहार नहीं दिया जा रहा है ।

Lock found at one Anganwadi center and nutrition is not being given in the other