सडक़ पर ट्रैक्टरों की लंबी कतार

समसवाड़ा की शुगर मिल के अचानक बंद होने के कारण गुरुवार को मिल परिसर सहित सडक़ पर गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लंबी कतार लग गई। इससे आवागमन प्रभावित हो रहा है। हादसे का डर बना हुआ है।

long queue of tractors on the road