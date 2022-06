बारिश में बहे तालाब के लिए जिम्मेदार की तलाश

बिलावरकला में शनिवार को हुई पहली ही बारिश में टूटे तालाब के मामले में प्रशासन में हडक़ंप मचा हुआ है। ग्रामीण सवाल खड़े कर रहे हैं और कर्मचारियों को जबाव नहीं सूझ रहा। अब जिम्मेदारी तय करने की कवायद की जा रही है। सहायक यंत्री से जांच कर रिपोर्ट मांगी गई है। तालाब का निर्माण मनरेगा के अंतर्गत 15 लाख की लागत से किया गया था।

छिन्दवाड़ा/जुन्नारदेव. बिलावरकला में शनिवार को हुई पहली ही बारिश में टूटे तालाब के मामले में प्रशासन में हडक़ंप मचा हुआ है। ग्रामीण सवाल खड़े कर रहे हैं और कर्मचारियों को जबाव नहीं सूझ रहा। अब जिम्मेदारी तय करने की कवायद की जा रही है। सहायक यंत्री से जांच कर रिपोर्ट मांगी गई है। तालाब का निर्माण मनरेगा के अंतर्गत 15 लाख की लागत से किया गया था। शनिवार को पहली ही बारिश में तालाब बह गया। जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रविकांत ऊके ने सोमवार को सहायक यंत्री वारु धुर्वे को तालाब बहने के कारणों की जांच कर दो दिन में रिपोर्ट मांगी है। साथ ही फ सलों को नुकसान नहीं हो ऐसी व्यवस्था बनाने को कहा है। इसी मामले को लेकर ग्रामीण सीईओ ओर एसडीएम कार्यालय भी पहुंचे थे। उन्होंने तालाब निर्माण में अनियमितता का आरोप लगाते हुए ज्ञापन सौंपा व जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस दौरान ग्रामीण सुरेश आमरे,नरेश चंचलवार, भुलनदास यदुवंशी, मुकेश राजभोपा, जतन आमरे व महिलाएं मौजूद थी। इघर ग्राम घोगरीसाहनी में सात दिन से बिजली गुल है। ग्रामीण बिजली कटौती का दंश झेल रहे है। बिजली नहीं मिलने सेआटा चक्की तक नहीं चल रही। यहां राजना वितरण केन्द्र से बिजली आपूर्ति होती है।जगदीश धुर्वे व ग्रामीणों ने बताया कि हर छोटे बड़े काम के लिए राजना जाना पड़ रहा है। बारिश का दौर शुरू हो गया है और रात के अंधेरे में सांप -बिच्छू का खतरा बना हुआ है। इस मामले में विभाग के सहायक यंत्री एस प्रजापति का कहना है कि एक केबल कटने से समस्या हुई थी। उसे सुधार दिया गया है,फि र भी कटौती हो रही है तो पता लगाकर समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा।

