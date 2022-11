मध्यप्रदेश गोसेवा और संरक्षण के लिए सबसे उपयुक्त राज्य

गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष अखिलेश्वरानंद गिरी ने कहा है कि विशाल क्षेत्रफ ल एंव अकूत वन संपदा के दृष्टिकोण से मध्यप्रदेश गो सेवा और संरक्षण के लिए सबसे उपयुक्त राज्य है। वे सोमवार को जुन्नारदेव में अल्पप्रवास के दौरान आमजनों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने आह्वान किया कि इसके लिए एजेंसिया आगे आकर कार्य करें। सात आयामों को अपनाकर बेहतर प्रबंधन से गो सेवा और संरक्षण के कार्य संचालित किए जा सकते हैं।

Madhya Pradesh is the most suitable state for cow service and protection.