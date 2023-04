चार जिलों के माहेश्वरी पदाधिकारी चौरई में जुटे

Submitted by:

छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल बालाघाट जिला माहेश्वरी सभा एवं महिला जिला माहेश्वरी सभा का संयुक्त शपथ ग्रहण समारोह चौरई में एक होटल में आयोजित किया गया। सागर से मंगला देवी एवं नरेश बागानी सहित जिले व प्रदेश के पदाधिकारियों की उपस्थिति में जिला महिला सभा की अध्यक्ष मोना ललित मालानी, जिला सभा के अध्यक्ष डॉ. सुशील राठी ने शपथ ग्रहण कर पदभार सम्भाला।

Maheshwari officials of four districts gathered in Chaurai