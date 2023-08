सोशल मीडिया पर विवाहिता का इश्क, घर ले जाने के लिए आई बुआ की अटैक से मौत

न्यूटन चिखली में बुधवार को एक महिला को लेकर दो पक्षों में विवाद के दौरान पैतीस वर्षीय गुड्डीबाई साहू की हॉर्ट अटैक से मौत हो गई। टीकमगढ़़ निवासी उसकी भतीजी सोशल मीडिया के माध्यम से न्यूटन चिखली निवासी नूर साहू के संपर्क में आई थी। कई दिनों तक दोनों में बातचीत चली। पंद्रह दिन पहले महिला अपने पति और तीन बच्चों को छोडक़र न्यूटन चिखली में नूर साहू के पास आ गई।

Married woman falls in love on social media, aunt who came to take her home dies due to attack