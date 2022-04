गांव में सामूहिक विवाह सम्मेलन, पांच जोड़े बने हमसफर

परमात्मा एक आनंद धाम शाखा सवरणी के तत्वावधान में त्यागी बाबा जुमदेवजी के जन्मोत्सव पर सवरणी में सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर रविना -सुरेश , कांचन -रविन्द्र , रीता - चंद्रशेखर ,अंजना - रमेश ,गुणवन्ती - वासुदेव का विवाह हुआ। नवविवाहित जोड़ों को विधायक विजय चौरे ने कूलर ,पूर्व राज्य मंत्री नानाभाऊ मोहोड़ ने अलमारी, शुभम तांडेकर ने सूटकेश दिए।

छिन्दवाड़ा/रामाकोना. परमात्मा एक आनंद धाम शाखा सवरणी के तत्वावधान में त्यागी बाबा जुमदेवजी के जन्मोत्सव पर सवरनी में सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर रविना -सुरेश , कांचन -रविन्द्र , रीता - चंद्रशेखर ,अंजना - रमेश ,गुणवन्ती - वासुदेव का विवाह हुआ। सवरणी में पहली बार सामूहिक विवाह में व्यसन मुक्ति शाखा से जुड़े महिला पुरुष व ग्रामीण शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता लक्ष्मण राव मेहर ने की । नवविवाहित जोड़ों को विधायक विजय चौरे ने कूलर ,पूर्व राज्य मंत्री नानाभाऊ मोहोड़ ने अलमारी, शुभम तांडेकर ने सूटकेश दिए। साथ ही बर्तन नलिनी सुनिल, रत्न सिंह राजपूत, साधना हेमराज जगाने, रोहित अंकुश रोकड़े ने प्रदान किए। इस मौके पर सवरणी शाखा के मार्गदर्शक नन्दकिशोर तांडेकर, अंकुश रोकड़े, प्रफुल तांडेकर, श्रीराम फुलझले ,विठठ्ल पाल,ओमप्रकाश बरगड,पुरुषोतम तेकाडे एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। समिति गठित: स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाने वाली वीरांगना रानी अवन्ति बाई लोधी की प्रतिमा चौरई नगर के कन्या शाला परिसर स्थापित की जाएगी। मंगलवार को विधायक सुजीत चौधरी ,पूर्व विधायक पं रमेश दुबे ,लोधी समाज के जिलाध्यक्ष अतरलाल पटेल की मौजूदगी में बैठक हुई व प्रतिमा स्थापित करने के लिए समिति का गठन किया गया। इसमें सरंक्षक सुजीत चौधरी ,पं रमेश दुबे ,संयोजक अतरलाल पटेल, सहसंयोजक बैजू वर्मा ,समिति अध्यक्ष सुरेन्द्र सोनी, सचिव नेतराम सोनी ,कोषाध्यक्ष रमेश वर्मा सहित उपाध्यक्ष व सदस्यों का मनोनयन किया गया। बैठक में अमित चौरसिया ,सुरेश शर्मा, रामदयाल पटेल, ईश्वर चौधरी ,बलवन्त वर्मा ,अनुराग माहेश्वरी, पीएस मसराम, जीएल वर्मा, दिलीप वर्मा ,सुखलाल वर्मा, दीपक रघुवंशी, अमित सोनी ,कौशल वर्मा ,जयपाल वर्मा ,सारिका मालानी ,संचिता चौधरी उपस्थित रहे ।

Mass marriage conference in the village, five couples became humsafar