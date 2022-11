मास्टर प्लान 2035 में आवासीय क्षेत्र के लिए सर्वाधिक भूमि उपयोग का प्रावधान,व्यावसायिक और औद्योगिक विकास के लिए भी जमीन का आवंटन

Master Plan: When the population will be five lakh