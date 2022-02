शिक्षा से दूर होगी मानसिक गुलामी

काजलवानी में आयोजित बुद्ध धम्म महोत्सव में वक्ताओं ने संदेश दिया कि अच्छे समाज की स्थापना के लिए हमें तथागत बुद्ध और डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के विचारों पर चलना होगा। समतावादी, विज्ञानवादी, तर्कवादी बनना होगा। आयोजन बुद्ध धम्म प्रचार समिति काजलवानी की ओर से किया गया। उद्घाटन भंते धम्मसारथी ने किया । उन्होंने कहा मानसिक गुलामी को हम शिक्षा के जरिए दूर कर सकेंगे। बुद्ध का धम्म मानव कल्याण के लिए है।

छिन्दवाड़ा/सौंसर. काजलवानी में आयोजित बुद्ध धम्म महोत्सव में वक्ताओं ने संदेश दिया कि अच्छे समाज की स्थापना के लिए हमें तथागत बुद्ध और डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के विचारों पर चलना होगा। समतावादी, विज्ञानवादी, तर्कवादी बनना होगा। आयोजन बुद्ध धम्म प्रचार समिति काजलवानी की ओर से किया गया। उद्घाटन भंते धम्मसारथी ने किया । उन्होंने कहा मानसिक गुलामी को हम शिक्षा के जरिए दूर कर सकेंगे। बुद्ध का धम्म मानव कल्याण के लिए है। इससे पहले सभी ने बुद्ध प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सामूहिक रुप से बुद्ध वंदना ली गई। व्यवस्था परिवर्तन के लिए महिलाओं और युवाओं का योगदान विषय पर सामाजिक कार्यकर्ता गौतमी, रंजीता नारनवरे, लोकेश म्हस्के ने विचार रखे। समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व स्थापित करने के लिए जाति निर्मूलन व्यवस्था आवश्यक विषय पर डॉ रमेश शंभरकर,हृदेश सोमकुंवर ने अपनी बात कही। वक्ताओं ने कहा समाज के चहुंमुखी विकास के लिए एकजुट रहना होगा। बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाई जाएं। लडक़ा-लडक़ी में भेद नहीं करना है। थोथे रीति रिवाजों को छोड़ें। दिखावा नहीं करें। बेहतर शिक्षा पर पैसा खर्च करें। शिक्षा से ही विकास होगा। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से जाति अंत की लड़ाई पर लघु नाटक प्रस्तुत किया गया।बच्चों ने तथागत बुद्ध व डॉ बाबासाहेब आंबेडकर की थीम पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गयी। कार्यक्रम में समिति संरक्षक के सोमकुंवर, अध्यक्ष डॉ वाय एल ठवरे,रमेश रंगारे ,मोरेश्वर रंगारे,डॉ आरआर राठौर,असिस्टेंट कमिश्नर सुनील ढोक, डीके बागडे,सतीश गोटेकर,अजय शेंडे नागपुर, रेखाबाई लोखंडे, सहित अशोक कडबे,वि_ल बागडे, सुरेश दुफारे, गुलाब खोब्रागडे विभिन्न राज्यों के शहरों सहित ग्रामीण अंचल से बडी संख्या में बौद्ध अनुयायी उपस्थित रहे।

Mental slavery will be removed from education