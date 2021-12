रंगोली सजा कर दिया वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का संदेश

मतदाता विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के प्रति जागरुकता के लिए शासकीय माध्यमिक विद्यालय खमरा में रंगोली, स्लोगन एवं पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

Message to add name in voter list by decorating rangoli