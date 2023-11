खदान शुरू कराई जाएं और युवाओं को मिले रोजगार

कन्हान बचाओ मंच ने सभी प्रत्याशियों को संकल्प पत्र सौंप कर अपनी मांगें रखी। जुन्नारदेव, रामपुर ,दमुआ की जनता और व्यापारियों की ओर से सौंपे गए संकल्प पत्र में बंद पड़ी खदानों को पुन: चालू कराने , मंजूर खदानों को जल्द से जल्द प्रारम्भ करवाने , प्रति वर्ष रोजगार मेला का आयोजन की मांग की गई है।

mines should be started and youth get employment