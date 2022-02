पुरानी पेंशन के लिए कर्मचारियों के साथ आए विधायक

राजस्थान में राज्य कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने का असर मध्यप्रदेश में पहुंच गया है। यहां न केवल कांग्रेस के कामदार संगठन ने राजस्थान सरकार के इस फैसले पर मिठाई बांट कर खुशी जताई है। बल्कि कांग्रेस के विधायक भी मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर दबाव बना रहे हैं।

छिन्दवाड़ा/सौंसर. राजस्थान में राज्य कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने का असर मध्यप्रदेश में पहुंच गया है। यहां न केवल कांग्रेस के कामदार संगठन ने राजस्थान सरकार के इस फैसले पर मिठाई बांट कर खुशी जताई है। बल्कि कांग्रेस के विधायक भी मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर दबाव बना रहे हैं। सौंसर विधायक विजय चौरे ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। विधायक ने कहा कि पड़ोसी राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को दोबारा शुरू करने का ऐलान किया है। पेंशन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए वृद्धावस्था में में आर्थिक मजबूती के साथ सुरक्षा प्रदान करती है। इसलिए प्रदेश के लाखों कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग कर रहे हैं। विधायक चौरे ने कहा कि राजस्थान सरकार की तर्ज पर मध्यप्रदेश सरकार में भी 1 जनवरी 2004 के बाद जितने भी कर्मचारियों की नियुक्ति हुई । उन सभी को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिलाया जाए।

MLAs came with employees for old pension