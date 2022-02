विधायक ने तैयार किए बजट सत्र के लिए विकास कार्यों के प्रस्ताव

विधानसभा के बजट सत्र की विधायकों ने तैयारी शुरु कर दी है। विकास कार्यों की सूची तैयार कर प्राथमिकता तय की जा रही है। संगठनों , ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों से पूछा जा रहा है। खास कर कांग्रेस के विधायकों को विकास कार्यों की मंजूरी के लिए अधिक दवाब बनाना पड़ रहा है। सौंसर क्षेत्र के विधायक विजय चौरे ने अगले बजट में इलाके में सडक़

छिन्दवाड़ा/सौंसर. विधानसभा के बजट सत्र की विधायकों ने तैयारी शुरु कर दी है। विकास कार्यों की सूची तैयार कर प्राथमिकता तय की जा रही है। संगठनों , ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों से पूछा जा रहा है। खास कर कांग्रेस के विधायकों को विकास कार्यों की मंजूरी के लिए अधिक दवाब बनाना पड़ रहा है। सौंसर क्षेत्र के विधायक विजय चौरे ने अगले बजट में इलाके में सडक़ व पुलिया निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार किए हैं। इस सम्बन्ध में प्रदेश सरकार को पत्र भेजा है। विधायक विजय चौरे ने बताया उम्मीद है कि बजट सत्र में मंजूरी मिल जाएगी।यहां सडक़ की जरूरत: संगम से सावंगा, खैरीबडोसा से मीराजी खैरी, मेहराखापा से सितापार, मालेगांव से खापा पाद्रीवार,भुम्मा से नंदेवानी ,सौंसर से ससापरोनी, मोहगांव से चीखली, शासकीय माध्यमिक शाला खांडसिवनी से वाघ्यानाला जलाशय, सिंगपुर से घोगरी, पंढरी से चिरकोटागोंधी , रझाडी पिपला से पिपलगांव, खांडसिवनी से पाठा, कबरपिपला से सावंगा, नांदेपुर से गाजनडोह, सरकीखापा से जोबनडेरा तक सडक निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया है। इसी तरह मोहखेड क्षेत्र से बिछुआ मुख्य मार्ग से कुकड़ीखापा तक ,सिल्लेवानी से तेलिया पठार तक ,नेशनल हाईवे से चिखली तक ,बामला से पारतलाई ,सेमाढाना से बिसापुर कला ,अडवार से आजनी तक सडक निर्माण कराया जाएगा।यहां पुलिया की दरकार -घोघरीखापा से रिधोरा के बीच जाम नदी पर पुलिया, पिपला से बानाबाकोड़ा के बीच नाले पर, लोधीखेड़ा से रंगारी, लोधीखेड़ा

जाम नदी पर, सौंसर, गुजरखेड़ी, वाघ्यानाला पर पुलिया व मुख्य मार्ग से बग्गूबिछुआ मार्ग शोभना नदी पर पुलिया निर्माण कराया जाएगा। सहायता राशि-संबल योजना के तहत अंत्येष्टि सहायता राशि प्रदान की गई। ग्राम पंचायत सारोठ के वार्ड 19 बब्बू कॉलोनी निवासी लक्ष्मी बाई चौधरी का 29 जनवरी को आकस्मिक निधन हो गया था। उनके पति गुलाबराव चौधरी को आज 5000 रुपए की अंत्येष्टि सहायता राशि प्रदान की गई। विदित हो कि 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि परिवार को खाते में हस्तांतरित की जाएगी।

