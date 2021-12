नरसला में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत चल रहे डैम निर्माण कार्य के दौरान घायल हुई महिला मजदूर की प्रशासन सुध नहीं ले रहा है। महिला दो दिन से सिविल अस्पताल में इलाज करा रही है। न तो पंचायत के कर्मचारियों ने महिला की कोई मदद की है और न ही इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को दी है।

MNREGA women laborers injured, administration did not take care