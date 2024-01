भूमका घाट में दिनदहाड़े दो युवकों से मोबाइल छीने

गरमेटा शिव मंदिर से दर्शन कर अपने गांव लौट रहे दो युवकों से भूमका घाट में चार बदमाशों ने मोबाइल छीन लिए। जानकारी के अनुसार दीपक वर्मा व अंकित डेहरिया बाइक से लौट रहे थे। दोपहर करीब 1.30 बजे वे लघुशंका के लिए भूमका घाट में रुके थे। इसी दौरान दो बदमाश वहां आए और दोनों को धमकाया। थोड़ी ही देर में बदमाशों के दो और साथी बाइक से आ गए। चारों ने मिल कर वर्मा और डेहरिया के मोबाइल छीन लिए।

Mobile phones snatched from two youths in broad daylight in Bhumka Ghat