महाराष्ट्र से सटा मोहगांव बना गोवंश तस्करी का गढ़

छिन्दवाड़ा/मोहगांव. मोहगांव गोवंश तस्करी का गढ़ बन गया है। यहां के साप्ताहिक बैल बाजार में आसपास के गांवों से करीब 200 से अधिक गोवंश बेचने के लिए लाया जाता है। लोगों का कहना है कि अधिकांश की तस्करी की जाती है। यही नहीं देर रात गांवों के जंगलों में गोवंश को गाड़ी में भरके महाराष्ट्र की ओर रवाना किया जाता है।मंगलवार रात करीब १० बजे मोहगांव और पिपला के ग्रामीण एवं बजरंग दल कार्यकर्ता पुलिस प्रशासन की सहायता लेने के लिए पहुंचे। उन्होंनेे आरोप लगाया है कि पुलिस ने आनाकानी की। बताया गया कि वहां 117 नग गोवंश था। बजरंग दल के लोग जब जंगल पहुंचे तो तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर गोवंश लेकर निकल गए। पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट बजरंग दल के कार्यकर्ता बुधवार दोपहर जिला संयोजक और टीम के साथ पुलिस थाने पहुंचे। जिला संयोजक सुभाष गड़ेकर का आरोप है कि टीआई ने उलटफेर जवाब दिया। बजरंग दल कार्यकर्ता ने बताया कि हम जान जोखिम में डाल कर गोवंश से भरे वाहन पकड़ते हैं, लेकिन पुलिस सही मायने में कार्यवाही नहीं कर रही है। यह भी आरोप लगाया कि मौके पर पहुंचने के बाद भी कार्यवाही नहीं हो रही है। सुभाष गड़ेकर व कार्यकर्ता मंगलवार देर रात मोहगांव थाना प्रभारी से गोवंश के बारे में चर्चा करने गए। चर्चा के दौरान थाना प्रभारी खेलचंद पटले संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इस मामले को लेकर जब उनसे फोन पर चर्चा की तो उन्होंने कहा जो कार्रवाई होना है हम कर देंगे । देर रात को बजरंग दल के कार्यकर्ता ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल को फोन पर दी। उन्होंने कहा कि गुरुवार को इसकी लिखित शिकायत करें। सम्बंधितों के खिलाफ कार्रवाई अवश्य की जाएगी।

Mohgaon, adjacent to Maharashtra, became a stronghold of cattle smuggling