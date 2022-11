चार माह में बन जाएगा मोहगांव डैम

मोहगांव जलाशय के निर्माण ने एक बार फिर गति पकड़ी है। सुपरवाइजर ने बताया कि आगामी चार माह में निर्माण कार्य पूरा हो सकता है। जलाशय का निर्माण वर्ष 2017 में शुरू हुआ,जो दो साल तक तो लगातार जारी रहा। बाद में किसानों के मुआवजे को लेकर आंदोलन के चलते निर्माण कार्य रोक दिया गया।

छिन्दवाड़ा /मोहगांव. मोहगांव जलाशय के निर्माण ने एक बार फिर गति पकड़ी है। सुपरवाइजर ने बताया कि आगामी चार माह में निर्माण कार्य पूरा हो सकता है। जलाशय का निर्माण वर्ष 2017 में शुरू हुआ,जो दो साल तक तो लगातार जारी रहा। बाद में किसानों के मुआवजे को लेकर आंदोलन के चलते निर्माण कार्य रोक दिया गया। जिला कलेक्टर के साथ वार्ता का दौर चला और काम फिर से शुरू हो गया। बारिश के दौरान जलाशय से निर्माण कार्य फिर रोकना पड़ा और इस वर्ष अधिक बारिश के कारण जलाशय लबालब हो गया था। पानी खतरे के निशान पर आ गया। मोहगाव के दो वार्डों और दो छोटे गांवों को प्रशासन को खाली कराना पड़ा था। हर हालत में अगली बारिश से पहले काम पूरा कराने की चुनौती है। इधर तहसील विधिक सेवा समिति अमरवाड़ा की ओर से विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला न्यायाधीश राकेश कुमार सोनी,अतिरिक्त जिला न्यायाधीश अजयनील करोठिया,न्यायिक मजिस्ट्रेट उदया जीत कुंवर राव व न्यायिक मजिस्ट्रेट परमानंद सनोडिया,प्राचार्य व अध्यापक,पीएलबी अंशुल जैन एवं बिस्तू भलावी उपस्थित रहे । जिला एवं सत्र न्यायाधीश सोनी ने छात्र-छात्राओं को शिक्षा का अधिकार,लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं अन्य कानूनों की जानकारी दी। लगभग 550 छात्र- छात्राएं उपस्थित रहे। घानाउमरी के स्कूल में छात्र-छात्राओं को नवेगांव थाना प्रभारी अभिषेक उपाध्याय ने विद्यार्थियों को यातायात के नियमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा वाहन धीमी गति से चलाएं हेलमेट पहनें,सडक़ किनारे लगे हुए यातायात संकेतकों का पालन करें। इस मौके पर छात्र- छात्राएं ,शिक्षक-शिक्षिकाएं सहित ग्रामीण भी मौजूद थे।

Mohgaon Dam will be built in four months