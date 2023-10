पर्यटक स्थल के रूप में होगा मोही जलाशय का विकास

Submitted by:

एसडीएम कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित समय सीमा की बैठक में कलेक्टर अजय देव शर्मा ने मोही जलाशय को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। इसके लिए जनपद पंचायत सीईओ को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा।

Mohi reservoir will be developed as a tourist destination