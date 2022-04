चिकित्सा शिविर में मरीजों से ज्यादा अधिकारी-कर्मचारी व जनप्रतिनिधि

बिछुआ नगर के उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित विकासखंड स्तरीय नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर में मरीजों से ज्यादा अधिकारी-कर्मचारी थे। इसके बाद भी शिविर में अव्यवस्था रही। कई मरीज सुबह 9 बजे ही 50 किलोमीटर दूर से पहुंच गए। रामदास ऊईके ने बताया वह अपनी मां को इलाज कराने आया था, लेकिन पंजीयन के बाद मुझे चार नंबर से जाओ, दो नंबर पर जाओ, तीन नंबर पर जाओ। ऐसा कहा गया, लेकिन इलाज नहीं हो पाया।

छिन्दवाड़ा/बिछुआ. नगर के उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित विकासखंड स्तरीय नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर में मरीजों से ज्यादा अधिकारी-कर्मचारी थे। इसके बाद भी शिविर में अव्यवस्था रही। विधायक सुजीत सिंह चौधरी, पूर्व विधायक पं. रमेश दुबे ने दीप प्रज्वलित कर स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ किया। शिविर में न तो पानी की सुविधा थी और न अल्पाहार का इंतजाम। कई मरीज सुबह 9 बजे ही 50 किलोमीटर दूर से पहुंच गए। यहां के हालात देख कर परेशान होते रहे। एक से दूसरी स्टाल पर घुमाते रहे : रामदास ऊईके ने बताया वह अपनी मां को इलाज कराने के

लिए यहां लेकर आया था, लेकिन पंजीयन के बाद मुझे चार नंबर पर जाओ, दो नंबर पर जाओ, तीन नंबर पर जाओ। ऐसा कहा गया, लेकिन इलाज नहीं हो पाया। स्वास्थ्य शिविर नाम मात्र के लिए लगाया गया है। सरकारी अमला तो खूब था पर इंतजाम नहीं था। बाकायदा जनप्रतिनिधियों ने भाषण दिए। सरकार की योजनाओं के गुण गाए। लोगों ने बताया शिविर का जितना प्रचार प्रसार किया उतना ही व्यवस्था भी करते तो वास्तव में फायदा मिलता। दूर से आने वालों को शीतल पानी तक नहीं था। लोग चाय की स्टाल की तलाश करते रहे। हालांकि शिविर में जिला कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन भी पहुंचे। अपर कलेक्टर ओमप्रकाश सनोडिया, सीएमएचओ जीसी चौरसिया, तहसीलदार दिनेश ऊईके, नायब तहसीलदार शंकरलाल मरावी, बीएमओ नीलेश सिद्दाम, नगर परिषद सीएमओ अजय ठाकरे सहित चिकित्सक , अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। शिविर मेें जनप्रतिनिधियों ेमें शैलेंद्र रघुवंशी, संदीप रघुवंशी मंडल अध्यक्ष गोलू नागरे, सांसद प्रतिनिधि अवध बिहारी दुबे सहित कांग्रेस -भाजपा के वरिष्ठ नेता भी आए।

More officers-employees and public representatives than patients in medical camp