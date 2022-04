एक लाख से अधिक पद रिक्त,बैकलॉग को भरे सरकार

अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ ने पदोन्नति में आरक्षण, बैकलॉग पदों को भरने, आउटसोर्स बंद करने, एससी एसटी विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति समय पर प्रदान करने, आरक्षण अनुसार पीएससी पास अतिथि विद्वानों को नियमित करने और पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग की। मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम आरआर पांडे को ज्ञापन सौंपा गया।संघ के जिला अध्यक्ष एस बी इवनाती ने बताया मुख्यमंत्री ने अजाक्स के सम्मेलन में हर हाल में पदोन्नति में आरक्षण की बात कही थी।

छिन्दवाड़ा/पांढुर्ना. मप्र अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ ने अपनी छह मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पदोन्नति में आरक्षण, बैकलॉग पदों को भरने, आउटसोर्स बंद करने, एससी एसटी विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति समय पर प्रदान करने, आरक्षण अनुसार पीएससी पास अतिथि विद्वानों को नियमित करने और पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग की। मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम आरआर पांडे को ज्ञापन सौंपा गया।संघ के जिला अध्यक्ष एस बी इवनाती ने बताया मुख्यमंत्री ने अजाक्स के सम्मेलन में हर हाल में पदोन्नति में आरक्षण की बात कही थी। उन्होंने इसके लिए जरूरत पडऩे पर नियम बनाने की घोषणा भी की थी। इसका ड्रॉफ्ट भी तैयार किया गया जिसे सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता के माध्यम से तैयार कर उचित ठहराया गया है। कर्मचारियों ने सीएम सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बनाए गए ड्रॉफ्ट को गुमराह करने वाला बताया और कोर्ट के अधिवक्ता द्वारा तैयार किए गये ड्रॉफ्ट को लागू करने की मांग की। इवनाती ने बताया कि एससी एसटी और ओबीसी के 103458 बैकलॉग पद रिक्त है। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने अलग -अलग कार्यक्रमों में घोषणाएं की लेकिन आज तक इसे लागू नहीं किया जा सका। आउटसोर्सिंग में न तो आरक्षण समाप्त किया है और न ही लागू किया गया है। मुख्यमंत्री ने अजाक्स के प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त भी किया था 15 दिन में आदेश जारी किए जाएंगे। एससी एसटी छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हो रही है। विद्यार्थी ट्यूशन फीस भी नहीं भर पा रहे है। शासन ने 2017 में मेरिट सूची तैयार की। लगभग 2600 पदों पर सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति मिली। शेष पदों पर आज भी अतिथि विद्वान कार्य कर रहे है। कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन लागू करने की मांग उठाई।

More than one lakh posts vacant, government to fill backlog