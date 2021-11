ग्राम पंचायत जमकुंडा के तालाब के पास वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण कर मकानों का निर्माण कर लिया गया है। बाडिय़ां बनाकर जमीन को कब्जे में ले लिया गया है। क्षेत्र में दो दर्जन से अधिक मकान वन विभाग की भूमि पर बना लिए गए हैं।

More than two dozen houses built on forest land