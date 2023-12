सास-ससुर ने बेटी की तरह बहू को दी विदाई

Submitted by:

विवाह के एक वर्ष बाद विधवा हुई महिला को उसके सास -ससुर ने पुनर्विवाह कराते हुए बेटी की तरह विदा किया। शंकरगढ़ रावनवाडा निवासी जय बावरिया की मौत पिछले वर्ष हो गई थी। उसके पिता मंगल बावरिया तथा माता आशा बावरिया ने बड़ा निर्णय लेते हुए बहू का पुनर्विवाह पूरे रीति रिवाज के साथ संपन्न कराया और उसे अपने घर से बेटी की तरह विदाई दी।

Mother-in-law and father-in-law bid farewell to daughter-in-law like a daughter