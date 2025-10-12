कोल्ड्रिफ कफ सिरप से हुई मौतों पर पूर्व सीएम कमलनाथ का बड़ा बयान, कहा- इसके लिए सरकार जिम्मेदार…

MP News: मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ और पूर्व सांसद नकुलनाथ रविवार को कोल्ड्रिफ कफ सिरप में जान गंवाने वाले बच्चों को परिजनों से मिलने परासिया पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि इसके लिए मैं राज्य सरकार को जिम्मेदार मानता हूं।
पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि बड़े दुख की बात है। मैं इसके लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार मानता हूं। क्योंकि उन्होंने कभी दवाईयों की टेस्टिंग कभी नहीं की। अभी पता नहीं कितनी दवाइयां हैं, जिनकी टेस्टिंग नहीं हो रही है। मुआवजे को लेकर कमलनाथ ने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री से बात की है। मुख्यमंत्री और सरकार को मिलकर कुछ करना चाहिए, और मैं जो भी ज़रूरी होगा, वह करने के लिए तैयार हूं।
कमलनाथ और नकुलनाथ सुबह 10:30 बजे दिल्ली से विशेष विमान से छिंदवाड़ा की इमलीखेड़ा हवाई पट्टी पहुंचे। इसके बाद सुबह 11:15 बजे हेलीकॉप्टर से परासिया आए। फिर 11:20 से 11:40 तक उत्सव मैरिज लॉन में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। 11:40 से 12:00 बजे तक मीडिया से बातचीत करके वापस छिंदवाड़ा लौटस गए।
