कोल्ड्रिफ कफ सिरप से हुई मौतों पर पूर्व सीएम कमलनाथ का बड़ा बयान, कहा- इसके लिए सरकार जिम्मेदार…

पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि बड़े दुख की बात है। मैं इसके लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार मानता हूं। क्योंकि उन्होंने कभी दवाईयों की टेस्टिंग कभी नहीं की। अभी पता नहीं कितनी दवाइयां हैं, जिनकी टेस्टिंग नहीं हो रही है। मुआवजे को लेकर कमलनाथ ने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री से बात की है। मुख्यमंत्री और सरकार को मिलकर कुछ करना चाहिए, और मैं जो भी ज़रूरी होगा, वह करने के लिए तैयार हूं।