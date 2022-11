Municipal Corporation: स्वच्छता के लिए कर्मचारियों की फौज, फिर क्यों काम आधा-अधूरा

Submitted by:

छिंदवाड़ा Published: Nov 02, 2022

बड़े वार्डों की सफाई के लिए पड़ रही है कर्मचारियों की कमी, दो-तीन दिनों के अंतराल में हो रही है सफाई

Municipal Corporation: An army of employees for cleanliness