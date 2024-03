स्थायी होते ही अकुशल की श्रेणी में आ गए पालिका कर्मचारी

नगर पालिका में 25 से 33 साल से कार्यरत पंप संचालक, वाटर सप्लाइर व फायरमैन स्थायी तो हो गए , लेकिन अब ये अकुशल श्रेणी में पहुंच गए है। महंगाई दौर में नाममात्र के वेतन से गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। इन कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर श्रेणी में संशोधन कर राहत दिलाने की मांग की है।

Municipal employees fell into the category of unskilled as soon as they became permanent.