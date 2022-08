पालिका ने रेलवे की जमीन पर बना दी सडक़, अब उखाडऩे का मिला नोटिस

जुन्नारदेव.नगर पालिका परिषद ने बिना रेलवे की सहमति के उसकी जमीन पर सीसी रोड बना दिया। अब रेलवे ने पालिका को नोटिस जारी कर सडक़ को हटाने को कहा है। पालिका ने एक माह पहले शहर के वार्ड 12 में डॉ.जैसवाल के घर से रेलवे पुलिया तक 8 लाख की लागत से डेढ़ सौ मीटर सीसी सडक़ का निर्माण कराया था । रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर ने निर्माण के पूर्व रेलवे से अनुमति नहीं लेने पर नाराजगी जताई है । इंजीनियर ने सडक़ को हटाने ओर कानूनी कार्यवाही की बात भी नोटिस के माध्यम से कही है।

छिन्दवाड़ा/जुन्नारदेव. नगर पालिका परिषद ने बिना रेलवे की सहमति के उसकी जमीन पर सीसी रोड बना दिया। अब रेलवे ने पालिका को नोटिस जारी कर सडक़ को हटाने को कहा है। जानकारी के अनुसार पालिका ने एक माह पहले शहर के वार्ड 12 में डॉ.जैसवाल के घर से रेलवे पुलिया तक 8 लाख की लागत से डेढ़ सौ मीटर सीसी सडक़ का निर्माण कराया था । अब रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर ने नगर पालिका को नोटिस जारी कर सडक़ पर आपत्ति दर्ज कराई है । पत्र में निर्माण के पूर्व रेलवे से अनुमति नहीं लेने पर नाराजगी जताई गई है । इंजीनियर ने सडक़ को हटाने ओर कानूनी कार्यवाही की बात भी नोटिस के माध्यम से कही है। इधर नागरिकों ने पालिका के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए हैं। मिली जानकारी के अनुसार टीएस के समय स्टीमेट के साथ स्थान का खसरा-नक्शा भी देखा जाता है,परन्तु उपयंत्री व कार्यपालन यंत्री ने इस ओर ध्यान नहीं दिया।वहीं सडक़ की गुणवत्ता भी सामने आने लगी है। अभी से दरारें दिखाई देने लगी हैं। इनका कहना है : रेलवे भूमि पर अतिक्रमण कर सडक़ निर्माण की शिकायत मिली थी। निरीक्षण के बाद नपा को नोटिस जारी कर रेलवे की एनओसी मांगी गई है । एनओसी नहीं मिलने की स्थिति में नपा के खिलाफ विधिसम्मत कार्यवाही की जाएगी। सीनियर सेक्शन इंजीनियर कार्य मध्य रेल जुन्नारदेव।ग्राम पंचायत पनारा में अधूरी सडक़ पर बारिश के दौरान कीचड़ हो गया है। लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। कच्ची रोड से ग्रामीणों सहित शिक्षकों व बच्चों को आना जाना पड़ता है। शिक्षक को 1 किलोमीटर दूर गाड़ी खड़ी कर कीचड़ में पैदल आना जाना पड़ता है । एक शिक्षिका गिर भी चुकी है उनके पैरों में चोट आई थी। ग्रामीण बाबूलाल ने बताया है कि बच्चे भी कई बार फिसल चुके हैं। लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है।

