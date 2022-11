पालिका अध्यक्ष व पार्षद भी गैस एजेंसी की मनमानी से परेशान

मोहगांव की इवनाती गैस एजेंसी की मनमानी से नाराज उपभोक्ताओं ने सोमवार को प्रदर्शन किया। इनमें नगर परिषद अध्यक्ष संदीप घाटोडे , सभी पार्षद और उपभोक्ता शामिल थे। परिषद अध्यक्ष घाटोडे ने गैस एजेन्सी प्रबंधन से कहा कि आम आदमी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अब शिकायत मिलेगी तो कार्रवाई की जाएगी।

छिन्दवाड़ा/मोहगांव.यहां की इवनाती गैस एजेंसी की मनमानी से नाराज उपभोक्ताओं ने सोमवार को प्रदर्शन किया। इनमें नगर परिषद अध्यक्ष संदीप घाटोडे , सभी पार्षद, भाजपा नेता और उपभोक्ता शामिल थे। नगर परिषद अध्यक्ष संदीप घाटोडे ने गैस एजेन्सी प्रबंधन से कहा कि आम आदमी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अब शिकायत मिलेगी तो कार्रवाई की जाएगी।भाजपा महिला मंडल की निर्मला बोकड़े ने बताया कि नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में एक सप्ताह तक सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो पाते ।डिलीवरी चार्ज वसूला जाता है पर सिलेंडर लेने गोडाउन जाना पड़ता है। प्रधानमंत्री उज्जवला गैस योजना के तहत कई ग्रामीणों को आज तक डायरी और पेपर देने के बाद भी सिलेंडर और चूल्हे नहीं दिए गए हैं। कई बार अधिकारियों व मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत की पर ध्यान नहीं दिया जाता। कुंडालीकला क्षेत्र की बिजली समस्या को लेकर ग्रामवासी ने विद्युत वितरण कंपनी के दफ्तर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने अपने ज्ञापन में कुण्डालीकला में रात में दी जा रही बिजली का टाइम बदलकर दिन में लाइट देने कि बात रखी। जिससे किसानों को को परेशानी को सिंचाई के लिए परेशान न होना पड़े। ज्ञापन सौंपने के दौरान राजू चन्द्रवंशी, बॉबी रघुवंशी, द्वारका वंसकर, पप्पू ख़ान, मोहन महोरे, रामदासपाल, शंकर कुडोपा, मनोज शर्मा, मनीष युवनाती, सोनू उईके एवं अन्य लोग उपस्थित रहे। अंबाड़ा के शनिवार बाजार क्षेत्र में पंचायत ने सुलभ शौचालय का निर्माण तो करा दिया, लेकिन इस पर ताला ही लटका रहता है । बाजार में खरीदी के लिए आने वाले ग्राहकों को परेशान होना पड़ता है। खासकर महिला ग्राहकों को अधिक परेशानी होती है। पंचायत ने पूर्व में बने हुए शौचालय को तोडक़र नया तो बना दिया, लेकिन इसका उपयोग करने नहीं दिया जा रहा।

Municipality president and councilor are also troubled by the arbitrariness of the gas agency