जल संकट के लिए पालिका अध्यक्ष ने अधिकारियों को ठहराया जिम्मेदार

छिन्दवाड़ा/जुन्नारदेव. जुन्नारदेव में पेयजल आपूर्ति का मुख्य स्रोत पेंच डैम सूखने के कगार पर है और कभी भी जलापूर्ति बाधित हो सकती है। नगरपालिका अध्यक्ष पुष्पा रमेश साहू ने शहर में गहरा रहे जल संकट के लिए अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है। नपा अध्यक्ष ने बताया कांग्रेस पार्षदों ने पूर्व में टैंकरों से पानी सप्लाई की योजना बनाई थी परन्तु अधिकारियों से स्वीकृति नही मिलने के कारण संकट खड़ा हो गया है।गौरतलब है कि पालिका अध्यक्ष इस सम्बन्ध में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को पत्र लिख चुकी है। उन्होंने जलसंकट के समाधान में लापरवाही की बात कहीं थी । साथ ही जल्द से जल्द जलसंकट से निपटने की योजना बनाने को कहा था। इस पत्र के बाद डिप्टी कमिश्नर एवं पीएचई अधिकारी पेंच डेम में पहुंचे थे। लेकिन कोई ठोस हल नहीं निकला। इधर न्यूटन चिखली के कुछ वार्डों और मोहल्लों में इन दिनों पानी की समस्या बनी हुई है। कुछ मोहल्लों में कम प्रेशर से पानी सप्लाई होने से लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिलता। वहीं कुछ मोहल्लों में प्रेशर के साथ पानी मिलता है, जिससे इसका दुरूपयोग हो रहा है। स्थानीय लोग शिकायतें भी करते हैं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा।दो दिन में एक बार आपूर्ति: जल आवर्धन योजना के तहत दो दिन के अंतराल में पानी सप्लाई हो रही है। कुछ मोहल्लों में सप्लाई में कम प्रेसर होने से निर्धारित समय में पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा। स्थानीय लोग कहते है कि वेकोलि कॉलोनी क्षेत्र में बीते कुछ दिनों से ऐसी समस्या बनी हुई है, जिससे निर्धारित समय में पर्याप्त पानी नहीं मिलता। वहीं प्रेम नगर और काली मंदिर कैम्प मोहल्ले में अधिक प्रेशर से पानी सप्लाई हो रहा है।

Municipality president held the officials responsible for the water crisis